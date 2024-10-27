Садовый: Львов достиг статуса города-миллионника благодаря переселенцам — Finance.ua
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Садовый: Львов достиг статуса города-миллионника благодаря переселенцам

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Садовый: Львов достиг статуса города-миллионника благодаря переселенцам
Садовый: Львов достиг статуса города-миллионника благодаря переселенцам, Фото: visitukraine.today
Львов, в результате потока беженцев, стал городом с населением около 1 миллиона человек.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сказал в интервью РБК-Украина.
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Он отметил, что во Львове сейчас проживают около 150 тысяч переселенцев.
«Этот весь микс, конечно, изменил город, но визуально вы не увидите этого», — сказал он.
Он также отметил, что через Львов прошло более пяти миллионов человек, и в отдельные дни количество жителей одновременно достигало двух миллионов.
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Мэр Львова отметил, что коллеги из других стран часто потрясены этим фактом, ведь в других городах Европы такая ситуация могла бы привести к коллапсу.
Садовый подчеркнул, что у города есть резерв для дальнейшего приема переселенцев. Для этого были построены временные городки, а много муниципального жилья перестроили для временно перемещенных лиц.
«Фактически мы совместно с переселенцами уже имеем ориентировочно миллион жителей. Тех людей, которые уехали и не вернулися, от общей численности на самом деле до пяти процентов», — добавил мэр.
Напомним, 60% опрошенных переселенцев более половины дохода своей семьи тратят на аренду жилья. В среднем это 8500 гривен с коммунальными услугами.
По материалам:
РБК-Україна
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