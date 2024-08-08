С сентября украинцы в Литве смогут работать только с видом на жительство — Finance.ua
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С сентября украинцы в Литве смогут работать только с видом на жительство

Личные финансы
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С сентября украинцы в Литве смогут работать только с видом на жительство
С сентября украинцы в Литве смогут работать только с видом на жительство
С сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.
Об этом сообщили в Департаменте миграции, передает LRT.
Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.
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Такие условия касались иностранцев, пользовавшихся безвизовым режимом или имеющих действительную шенгенскую визу, а также имеющих национальные визы, выданные в связи с непредвиденными обстоятельствами. Исключение также сделано для иностранцев, подавших заявление на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной занятости или по гуманитарным соображениям.
С 1 сентября этот льготный период истекает для всех этих случаев, кроме высококвалифицированных работников.

Что это значит

С сентября иностранцы, которые не имеют права на временную защиту, но не могут вернуться в Украину из-за военных действий и подали заявление на получение вида на жительство на основании работы или по гуманитарным основаниям, будут иметь право работать с даты получения вида на жительство, а не с даты подачи заявления.
Эти изменения не повлияют на украинских беженцев в Литве, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным Европейским Союзом. Департамент миграции выдает им электронные виды на жительство.
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По-прежнему новоприбывшие беженцы могут трудоустроиться, как только подадут в Департамент миграции заявление на получение вида на временное проживание на основании временной защиты.
Напомним, ранее правительство Литвы выделило почти 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам в Литве. Средства будут направлены на детские выплаты, социальную помощь школьникам, социальные выплаты, частичное покрытие расходов на отопление и воду, на поддержку аренды жилья и т. д.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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