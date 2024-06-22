С начала года возросла стоимость аренды квартир в Киеве и области — данные Госстата — Finance.ua
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С начала года возросла стоимость аренды квартир в Киеве и области — данные Госстата

Недвижимость
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С начала года возросла стоимость аренды квартир в Киеве и области — данные Госстата
С начала года возросла стоимость аренды квартир в Киеве и области — данные Госстата
Аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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В начале 2024 года стоимость аренды однокомнатного жилья в столице составляла в среднем 8 тыс. 989,16 грн.
Однако, в мае средняя стоимость аренды увеличилась до 9 тыс. 092,51 грн. То есть проживание с начала года в Киеве подорожало на 103,35 грн.
В Киевской области средняя стоимость съема однокомнатной квартиры в мае этого года составила 4 тыс. 987,40 грн. По данным статистики, в январе аренда «однушки» в регионе стоила в среднем 4 тыс. 808,82 грн. Разница с начала года составила 178,58 грн.
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В столице средняя стоимость самой маленькой по площади квартиры была стабильной на протяжении 4 месяцев.
В то же время средняя стоимость аренды 1-комнатного жилья в Киевской области изменялась в течение года так:
  • в феврале 2024 года — 4 тыс. 923,04 грн;
  • в марте — 4 тыс. 923,04 грн.;
  • в апреле — 4 тыс. 950,34 грн.
Напомним, по данным исследования Dim. ria, по сравнению с аналогичными показателями за 2022−23 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос, а арендаторы, наоборот, стали более экономными.
Среди опрошенных пользователей маркетплейса купить собственное жилье планирует почти треть.
Две самые распространенные цели — сменить арендованное жилье на собственное (36%) и сменить место жительства (33%).
По материалам:
Finance.ua
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