С начала года возросла стоимость аренды квартир в Киеве и области — данные Госстата Сегодня 10:09 — Недвижимость

С начала года возросла стоимость аренды квартир в Киеве и области — данные Госстата

Аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В начале 2024 года стоимость аренды однокомнатного жилья в столице составляла в среднем 8 тыс. 989,16 грн.

Однако, в мае средняя стоимость аренды увеличилась до 9 тыс. 092,51 грн. То есть проживание с начала года в Киеве подорожало на 103,35 грн.

В Киевской области средняя стоимость съема однокомнатной квартиры в мае этого года составила 4 тыс. 987,40 грн. По данным статистики, в январе аренда «однушки» в регионе стоила в среднем 4 тыс. 808,82 грн. Разница с начала года составила 178,58 грн.

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В столице средняя стоимость самой маленькой по площади квартиры была стабильной на протяжении 4 месяцев.

В то же время средняя стоимость аренды 1-комнатного жилья в Киевской области изменялась в течение года так:

в феврале 2024 года — 4 тыс. 923,04 грн;

в марте — 4 тыс. 923,04 грн.;

в апреле — 4 тыс. 950,34 грн.

Напомним, по данным исследования Dim. ria, по сравнению с аналогичными показателями за 2022−23 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос, а арендаторы, наоборот, стали более экономными.

Среди опрошенных пользователей маркетплейса купить собственное жилье планирует почти треть.

Две самые распространенные цели — сменить арендованное жилье на собственное (36%) и сменить место жительства (33%).

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