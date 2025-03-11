С апреля украинцы будут получать проиндексированные страховые выплаты — Finance.ua

С апреля украинцы будут получать проиндексированные страховые выплаты Сегодня 20:03 — Личные финансы

С апреля украинцы будут получать проиндексированные страховые выплаты

С апреля потерпевшие от несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании, а также лица, имеющие на это право в случае смерти потерпевшего, будут получать проиндексированные страховые выплаты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что с 1 марта эти выплаты пересчитаны на коэффициент 1,115.

Величина повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от размера назначенной страховой выплаты.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что максимальный размер увеличения после пересчета страховой выплаты — 1500 гривен.

Справка Finance.ua:

С 1 марта на Украине прошла индексация пенсий. Благодаря этому для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.

На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд гривен. Никаких задержек не ожидается.

Во время войны в Украине изменился подход к индексации пенсий. Люди с самыми низкими пенсиями стали получать больше, а размер повышения высоких пенсий ограничили.

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