С 1 февраля уменьшится количество переселенцев, получающих денежную помощь — Finance.ua

С 1 февраля уменьшится количество переселенцев, получающих денежную помощь Сегодня 11:02 — Казна и Политика

С 1 февраля уменьшится количество переселенцев, получающих денежную помощь

С февраля следующего года уменьшится количество внутриперемещенных лиц, получающих денежную помощь.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Фейсбуке.

«Согласно изменениям в законодательство, с 1 февраля денежную помощь будут получать более 170 тысяч ВПЛ! Сейчас ее получают 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных свыше 4,9 млн человек! Как омбудсман Украины я не согласен с изменениями и озвучил эту проблематику на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов», — отметил Лубинец.

Читайте также Сколько правительство тратит на выплаты для ВПЛ: показатели 2023 года

Офис омбудсмана поддерживает позицию, что украинцы, проживающие за границей, не должны получать помощь на проживание ВПЛ, поскольку они получают помощь от иностранных государств.

«В то же время мы не поддерживаем подход, когда не будут получать помощь ВПЛ те граждане Украины, которые имеют на своих счетах сумму, превышающую 100 тысяч гривен. Ведь, например, такую ​​сумму могут иметь на счетах родные защитников Украины, которые находятся в плену или являются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и имеют статус ВПЛ», — отметил Лубинец.

Читайте также Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали

Он также озвучил ряд тезисов для Минсоцполитики.

«Отметил, что Минсоцполитики своевременно не закупили бланки удостоверений лиц с инвалидностью. Общая потребность до конца 2023 года — более 107 тысяч единиц. В то же время закупили всего около 64 тысяч единиц бланков. Это не покрывает потребности!» — подчеркнул Лубинец.

Вопросы получения социальных услуг в общинах, вопросы безбарьерности, в частности в МТП, обеспечение граждан реабилитационными услугами — это тоже звучало во время слушаний комитета.

Читайте также Как ВПЛ скорее получить работу при переселении: полезные источники

«С учетом всех вопросов мы предоставляли рекомендации Минсоцполитики, Минздрава, органам местного самоуправления. По моему мнению, они должны быть учтены. А если не хватает финансового ресурса — граждане должны быть заранее об этом уведомлены! В частности, относительно получения социальной помощи!» — подытожил Лубинец.

Справка Finance.ua:

С 1 февраля прекращают выплаты следующим категориям ВПЛ:

лицо приобрело подлежащее регистрации транспортное средство (механизм), с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);

лицо совершило покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

лицо совершило операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

лицо имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенные на территориях, не включенных в перечень территорий, или на территориях, включенных в перечень территорий, по которым определена дата завершения боевых действий или временной оккупации;

лицо находилось и после перемещения находится на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате и т. д;



лицо находилось и после перемещения находится на полном государственном содержании в школе-интернате, учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.