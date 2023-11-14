Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали — Finance.ua

Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали
Выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продлить.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«На горячие линии Минреинтеграции звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу», — рассказала вице-премьер Ирина Верещук.
Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.
Вопрос продления выплат поднимался во время заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ.
Помощь могут продлить еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
- дети с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;
- лица пенсионного возраста;
- лица, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;
- если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимума.
«В частности, я предлагаю продлить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Мы должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии», — отметила Верещук.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
Поделиться новостью