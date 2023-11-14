Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали — Finance.ua
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Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали

Личные финансы
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Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали
Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали
Выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продлить.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«На горячие линии Минреинтеграции звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу», — рассказала вице-премьер Ирина Верещук.
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Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.
Вопрос продления выплат поднимался во время заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ.
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Помощь могут продлить еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
  • дети с инвалидностью;
  • лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;
  • лица пенсионного возраста;
  • лица, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимума.
«В частности, я предлагаю продлить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Мы должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии», — отметила Верещук.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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