Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали — Finance.ua

Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали Сегодня 16:44 — Личные финансы

Семьям в некоторых регионах могут продлить выплаты ВПЛ: детали

Выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продлить.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«На горячие линии Минреинтеграции звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу», — рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

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Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

Вопрос продления выплат поднимался во время заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ.

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Помощь могут продлить еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

лица, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимума.

«В частности, я предлагаю продлить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Мы должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии», — отметила Верещук.

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