С 1 апреля в Украине пересчитают минималку: названа сумма — Finance.ua

С 1 апреля в Украине пересчитают минималку: названа сумма Сегодня 11:02 — Личные финансы

С 1 апреля в Украине пересчитают минималку: названа сумма

В Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

Об этом напоминает Oboz.ua.

В январе 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн. С того момента (с учетом данных за январь 2024 года) инфляция была на уровне 32,1%. Если бы минималку подняли хотя бы на уровень, на который выросли цены, то она увеличилась бы до 8586 грн. Вместо этого она составит всего 8000 грн.

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Рассчитывать на то, что при полномасштабной войне и рекордном дефиците бюджета индексация зарплат полностью компенсирует инфляцию, не стоит, рассказывает заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько.

«И хотя 2023-й показал небольшую инфляцию (5,1%. — Ред.), в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери — это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты — это положительный сигнал и для рынка труда. Сказать, что оно должно быть больше, можно. Конечно, должно. Но в сложившихся условиях, и это повышение уже является результатом», — говорит ученая.

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля — 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Изменятся некоторые налоги. Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн, а после апреля — 1760 грн.

Против повышения минималки традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации внутри инфляции. Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

Справка Finance.ua:

В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам. В нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется;

в Украине с действующей формулой расчета пенсии с зарплатой в 10 тыс. грн можно получать выплату в размере около 3314 грн. Такая выплата возможна, если 35 лет стажа;

По данным Госстата, средняя зарплата в 4 квартале 2023 года составила 19 231 гривну, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Обозреватель По материалам:

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