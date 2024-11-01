Рынок новых авто в октябре продемонстрировал вялый рост — Укравтопром — Finance.ua
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Рынок новых авто в октябре продемонстрировал вялый рост — Укравтопром

Технологии&Авто
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Рынок новых авто в октябре продемонстрировал вялый рост — Укравтопром
Рынок новых авто в октябре продемонстрировал вялый рост — Укравтопром
Как сообщил Укравтопром, за прошедший месяц в Украине было реализовано более 5,8 тыс. новых легковых авто.
Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
По отношению к сентябрю 2024 г. потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.
Лидеры рынка
В лидеры рынка новых легковушек вышла французская RENAULT. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.
Предыдущий лидер рынка — TOYOTA оказался на втором месте с 679 реализованными авто.
Третий результат — SKODA 402 единицы.
Также в пятерку октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.).
Титул бестселлера месяца снова получил кроссовер RENAULT Duster (749 ед.).
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58,8 тыс. новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Его цена — более $30 млн. На втором месте — Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.
  • Эксперты проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Оказалось, что самые преданные владельцы — у автомобилей Toyota.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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