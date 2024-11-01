Рынок новых авто в октябре продемонстрировал вялый рост — Укравтопром Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Рынок новых авто в октябре продемонстрировал вялый рост — Укравтопром

Как сообщил Укравтопром, за прошедший месяц в Украине было реализовано более 5,8 тыс. новых легковых авто.

Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

По отношению к сентябрю 2024 г. потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.

Лидеры рынка

В лидеры рынка новых легковушек вышла французская RENAULT. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка — TOYOTA оказался на втором месте с 679 реализованными авто.

Третий результат — SKODA 402 единицы.

Также в пятерку октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.).

Титул бестселлера месяца снова получил кроссовер RENAULT Duster (749 ед.).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58,8 тыс. новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Справка Finance.ua:

В настоящее время титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Его цена — более $30 млн. На втором месте — Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.

Эксперты проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Оказалось, что самые преданные владельцы — у автомобилей Toyota.

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