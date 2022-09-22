Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС — Finance.ua

Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС Сегодня 11:29 — Финтех и Карты

Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС

В среду, 21 сентября, Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 3–3,25%. Рынок криптовалют отреагировал падением.

«Центробанк стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении ФРС.

В ведомстве также продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. ФРС в очередной раз отметила глобальные экономические трудности.

На фоне новости цена Bitcoin упала ниже отметки $19 000. В моменте котировки цифрового золота опускались до $18 666.

Большинство криптовалют из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Больше других за последние сутки потеряли XRP (-3,1%), Cardano (-0,8%) и Ethereum (-0,7%).

Согласно CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют составляет около $920 млрд.

Напомним, июльское повышение ставки до 2,25–2,5% привело к росту рынка криптовалют. Биткоин тогда преодолел отметку $22 000, а Ethereum — $1500.

Forklog По материалам:

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