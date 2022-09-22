Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС

Финтех и Карты
142
Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС
Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС
В среду, 21 сентября, Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 3–3,25%. Рынок криптовалют отреагировал падением.
«Центробанк стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении ФРС.
В ведомстве также продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. ФРС в очередной раз отметила глобальные экономические трудности.
На фоне новости цена Bitcoin упала ниже отметки $19 000. В моменте котировки цифрового золота опускались до $18 666.
Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС
Большинство криптовалют из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Больше других за последние сутки потеряли XRP (-3,1%), Cardano (-0,8%) и Ethereum (-0,7%).
Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС
Согласно CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют составляет около $920 млрд.
Напомним, июльское повышение ставки до 2,25–2,5% привело к росту рынка криптовалют. Биткоин тогда преодолел отметку $22 000, а Ethereum — $1500.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.