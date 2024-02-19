Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира

Фондовый рынок
82
Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира
Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира
Ryanair сообщил об отмене рейсов в Израиль. Полеты на территорию страны лоукостер возобновил только совсем недавно — 1 февраля.
Об этом пишет avianews.com.
Однако меньше, чем через две недели после возвращения в воздушное пространство Израиля Ryanair решил отменить рейсы. Причиной такого решения называют высокий аэропортовый сбор.
Читайте также
На это повлияла война между ХАМАСом и Израилем. Число рейсов на территорию страны существенно снизилось. Как следствие — в Тель-Авиве в аэропорту Бен-Гурион закрыли терминал 1. Там были существенно меньше сборы. Все рейсы сосредоточились в терминале 3.
Ryanair ранее работал в лоукост-терминале 1, который до сих пор не открыт. Единственным открытым терминалом в аэропорту Бен-Гуриона остается дорогой терминал 3, говорится в сообщении.
Читайте также
В авиакомпании извинились перед пассажирами, которым это решение принесло неудобства. В Ryanair подчеркнули, что остаются благосклонными к Израилю. Когда терминал 1 заработает, рейсы надеются возобновить.
К слову, с 1 февраля Ryanair возобновил полеты в Тель-Авив из следующих городов:
  • Милан;
  • Марсель;
  • Вена;
  • Баден-Баден.
Читайте также
Ранее о возвращении в Израиль объявил также лоукостер Wizz Air. В то же время заявили, что сперва полеты будут совершать по ограниченному количеству маршрутов. Отправиться в Тель-Авив можно будет из таких городов: Будапешт, Бухарест, София, Краков, Лондон, Рим.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.