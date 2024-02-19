Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира — Finance.ua

Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Ryanair приостанавливает рейсы в одну из стран мира

Ryanair сообщил об отмене рейсов в Израиль. Полеты на территорию страны лоукостер возобновил только совсем недавно — 1 февраля.

Об этом пишет avianews.com

Однако меньше, чем через две недели после возвращения в воздушное пространство Израиля Ryanair решил отменить рейсы. Причиной такого решения называют высокий аэропортовый сбор.

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На это повлияла война между ХАМАСом и Израилем. Число рейсов на территорию страны существенно снизилось. Как следствие — в Тель-Авиве в аэропорту Бен-Гурион закрыли терминал 1. Там были существенно меньше сборы. Все рейсы сосредоточились в терминале 3.

Ryanair ранее работал в лоукост-терминале 1, который до сих пор не открыт. Единственным открытым терминалом в аэропорту Бен-Гуриона остается дорогой терминал 3, говорится в сообщении.

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В авиакомпании извинились перед пассажирами, которым это решение принесло неудобства. В Ryanair подчеркнули, что остаются благосклонными к Израилю. Когда терминал 1 заработает, рейсы надеются возобновить.

К слову, с 1 февраля Ryanair возобновил полеты в Тель-Авив из следующих городов:

Милан;

Марсель;

Вена;

Баден-Баден.

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Ранее о возвращении в Израиль объявил также лоукостер Wizz Air. В то же время заявили, что сперва полеты будут совершать по ограниченному количеству маршрутов. Отправиться в Тель-Авив можно будет из таких городов: Будапешт, Бухарест, София, Краков, Лондон, Рим.

Телеканал 24 По материалам:

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