Ryanair планирует отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации — Finance.ua

Ryanair планирует отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации Сегодня 18:00 — Личные финансы

Ryanair планирует отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации

Лоукостер Ryanair планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

Об этом сообщает The Dubrovnik Times.

Глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что с мая следующего года пассажиры должны будут пройти регистрацию онлайн или через приложение Ryanair до прибытия в аэропорт, поскольку авиакомпания больше не будет предоставлять эту услугу на стойках регистрации, которая сейчас доступна за 55 фунтов стерлингов.

По его словам, в настоящее время приложение используют 60% пассажиров, и он ожидает, что к концу 2024 года этот показатель вырастет до 80%. До мая же у клиентов не останется иного выбора, кроме как его использовать.

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«Мы хотим избавиться от проверок в аэропорту так же, как мы избавились от багажных стоек. Мы работаем над тем, чтобы с 1 мая все делалось в приложении, больше ничего не будет делаться на бумаге», — заявил он.

В то же время, О’Лири добавил, что уже действуют процедуры на случай, если у пассажира разрядится батарея телефона и он не сможет получить доступ к информации о бронировании.

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«Если у вас разрядится батарея, у нас будет ваше место и ваш паспорт, и мы можем сделать это на выходе на посадку. Иногда мы так делаем, если чей-то телефон по какой-то причине не сканируется. Только у нас будет имя и паспорт, все будет хорошо, но все будет в приложении», — объяснил он.

Напомним, ранее Ryanair анонсировал новые направления, что поможет улучшить связь между странами. Речь идет о новых маршрутах на весенне-летний период 2025 года, которые должны связать Италию и Грецию с такими странами, как Латвия, Бельгия, Греция, Израиль и Польша.

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