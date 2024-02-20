Ryanair открывает новую базу и запускает еще 8 бюджетных маршрутов — Finance.ua

Ryanair открывает новую базу и запускает еще 8 бюджетных маршрутов
Лоукостер Ryanair сообщил об открытии новой базы. Она расположится в Реджо-Калабрии (Италия). Новые рейсы стартуют весной 2024 года.
Об этом сообщает lowcostavia.
Реджо-Калабрия — город, а также муниципалитет в итальянском регионе Калабрия. Именно оттуда можно будет улететь в ряд европейских городов.
Все рейсы из Реджо-Калабрии стартуют уже в апреле этого года. Речь идет о следующих направлениях:
- Реджо-Калабрия — Барселона с 26 апреля — будет летать 2 раза в неделю;
- Реджо-Калабрия — Берлин с 28 апреля — будет летать 2 раза в неделю;
- Реджо-Калабрия — Болонья с 25 апреля — будет летать 5 раз в неделю;
- Реджо-Калабрия — Манчестер с 28 апреля — будет летать 2 раза в неделю;
- Реджо-Калабрия — Марсель с 26 апреля — будет летать 2 раза в неделю;
- Реджо-Калабрия — Тирана с 27 апреля — будет летать 2 раза в неделю;
- Реджо-Калабрия — Турин с 25 апреля — будет летать 4 раза в неделю;
- Реджо-Калабрия — Венеция с 25 апреля — будет летать 3 раза в неделю.
Напомним, Ryanair сообщил об отмене рейсов в Израиль. Полеты на территорию страны лоукостер возобновил только совсем недавно — 1 февраля.
Ранее Ryanair добавил несколько новых рейсов в популярные локации, расширив сеть полетов. Так, с начала лета в системе бронирования доступны новые сообщения из Испании, Франции, Бельгии, Португалии и Италии.
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