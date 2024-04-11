Рост минималки. Нардеп объяснил, как это отразится на экономике — Finance.ua

Рост минималки. Нардеп объяснил, как это отразится на экономике Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Рост минималки. Нардеп объяснил, как это отразится на экономике

Повышение минимальной зарплаты касается не только зарплаты, но и многих других выплат, таких как пособие по безработице и компенсация работодателям. Поэтому рост минимальной зарплаты в целом поддержит частное потребление, а значит, восстановление экономики.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Главкому».

Как стало известно, за 2024 год минимальная зарплата увеличится на 19,4%. По словам Гетманцева, с учетом низкой инфляции это частично компенсирует потери в реальной минималке в 2022—2023 годах.

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«В условиях войны правительство вынуждено проводить взвешенную политику повышения минималки. Она направлена ​​на то, чтобы любые такие повышения не были болезненными для бюджета и бизнеса, что могло случиться, если бы, например, ее повысили сразу в полтора или два раза», — объясняет нардеп.

В то же время, по его словам, несмотря на войну, Украина должна думать и о перспективе. Показатель минимальной зарплаты является производным от социальной политики и уровня развития экономики.

Глава комитета объясняет: государство должно стремиться устанавливать такой уровень минималки, который страхует человека труда от трудовой бедности. В условиях Украины это означает, что если человек работает и получает «белую» минимальную зарплату, то он не попадет за этот предел.

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Гетманцев также акцентирует внимание на том, что минимальная зарплата должна быть конкурентоспособной среди стран в регионе, иначе государство продолжит быть постоянным донором трудовых ресурсов для соседних стран.

«Здесь не должно быть излишних иллюзий. Диспаритет в показателях минимальной зарплаты в Украине (190 евро), Румынии (660 евро) и Польше (990 евро) соответствует разрыву в уровне подушного ВВП между нашими странами, по крайней мере, до войны», — отмечает депутат.

По его словам, уменьшить этот диспаритет — означает обеспечить устойчивый рост, масштабное восстановление после войны, возвращение части внешних мигрантов, но это дело не одного года, потому что «слишком велика сейчас пропасть».

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В то же время Даниил Гетманцев добавляет, что евроинтеграция, построенная на политике постепенного выравнивания доходов, и проактивная позиция государства в повышении минимальной зарплаты, детенизации зарплат будут способствовать решению этого вопроса.

Напомним, в Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысили с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

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