В ВР обсуждают повышение минималки до 9000 грн — Finance.ua
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В ВР обсуждают повышение минималки до 9000 грн

Личные финансы
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В ВР обсуждают повышение минималки до 9000 грн
В ВР обсуждают повышение минималки до 9000 грн
В Верховной Раде обсуждают с Министерством финансов повышение минимальной зарплаты в 2025 году до 9 тысяч гривен.
Об этом сообщила член комитета Совета по вопросам бюджета Леся Забуранная (фракция «Слуга народа») в эфире телемарафона, передают Українські Новини.
«Мы в бюджетном комитете много общаемся с Министерством финансов о критической необходимости пересмотра социальных стандартов, и сейчас есть дискуссия о том, чтобы в следующем году было очередное повышение минимальной зарплаты примерно до 8 400 гривен и в конце года или в начале следующего — до 9 тыс. гривен «, — сказала она.
Забуранная отметила, что на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 8 тыс. гривен, хотя с учетом инфляции должна была бы достигать 8900 гривен.
«Если мы проанализируем логику повышения минимальной заработной платы, то в начале 2022 года она составляла 6500 (гривень), но за эти два года инфляция составляла почти 37%, и если пересчитать, то минимальная зарплата должна достигать 8900 (гривень)», — отметила депутат.

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Забуранная подчеркнула, что несмотря на желание в Раде повышать социальные стандарты, депутаты и граждане должны учитывать состояние государственного бюджета и понимать, что сегодня все социальные выплаты, зарплаты госслужащим, пенсии выплачиваются за счет международной помощи и, соответственно, Украина должна согласовывать с международными партнерами пожелания и возможности.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля минимальная зарплата в Украине повысилась с 7100 до 8000 гривен. В почасовом размере — 48 гривен.
  • Средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 годы выросла на 30% или 4,5 тысячи гривен и составила в начале 2024 г. 19,5 тысячи гривен.
  • Согласно прогнозу МВФ, средняя номинальная заработная плата в Украине вырастет на 15,9% в 2025 году, на 13,3% в 2026 году и на 10,5% в 2027 году.
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По материалам:
Українські Новини
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