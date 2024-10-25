российская война до сих пор оказывает давление на экономику Европы — МВФ Сегодня 12:21 — Мир

российская война до сих пор оказывает давление на экономику Европы — МВФ

Негативные факторы войны россии против Украины не исчезли со временем и продолжают оказывать давление на экономический рост стран Европы, прежде всего, шоковыми ценами на энергоносители, инфляцией, а также неопределенностью дальнейшей ситуации.

Об этом заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

«Главной причиной плохой динамики в Европе на самом деле является большой шок от цен на энергоносители, вызванный россией», — отметил представитель Фонда.

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Он отметил, что до сих пор европейская экономика восстанавливается от этого кризиса умеренными темпами.

Каммер детализировал, что, в частности, Германия серьезно пострадала из-за ценового шока на энергоносители, поскольку имеет энергоемкое производство.

«Это прямое влияние российской войны», — заметил представитель МВФ.

Другой негативный фактор агрессии россии, повлиявший на европейскую экономику, заключается в росте инфляции. Поэтому в Европе приходилось вводить более жесткую монетарную политику.

Кроме того, до сих пор остается неопределенность от того, сколько еще продлится российская война и насколько масштабными будут ее последствия. Это оказывает непосредственное влияние на прогнозы 2025 года по экономическому росту в Европе.

«Это неопределенность для потребителей, которые интересуются, что произойдет с ценами на энергоносители в будущем. Это неопределенность для инвесторов, когда они пытаются спрогнозировать, что будет происходить в среднесрочной перспективе», — отметил представитель МВФ.

Поэтому, по его словам, эти беспокойства до сих пор имеют место в Европе, и это «прямое влияние того, что война россии против Украины все еще имеет последствия для развития европейской экономики».

Укрінформ По материалам:

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