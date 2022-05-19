Россияне массово подают заявления о банкротстве — Finance.ua

Эксперты отмечают несколько основных причин массовой подачи заявлений о банкротстве: снижение доходов, рост долговой нагрузки и информированность населения о возможности освободиться от долгов через такую процедуру.
Отмечается, что наиболее активно о банкротстве заявляют в Алтайском крае. Там только в апреле в суд подали в четыре раза больше заявлений о банкротстве, чем в этом же месяце в 2019 году.
В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов тоже фиксировался прирост желающих стать банкротами, но даже тогда не так быстро. Это было замечено в Арбитражном суде Алтайского края. В кризисные годы заявки исчислялись десятками в месяц, сейчас сотнями.