Россияне массово подают заявления о банкротстве — Finance.ua

Россияне массово подают заявления о банкротстве

Сегодня 04:53 — Личные финансы

Россияне массово подают заявления о банкротстве, freepik.com

В марте-апреле в россии граждане подали 62 341 заявление о банкротстве, что на 10 000 больше, чем годом ранее, и почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Показатель двух месяцев стал рекордным для страны, сообщают росСМИ.

В арбитражные суды россии в марте-апреле 2019 года в целом подали втрое меньше заявлений о банкротстве, чем в эти же месяцы 2022 года.

Эксперты отмечают несколько основных причин массовой подачи заявлений о банкротстве: снижение доходов, рост долговой нагрузки и информированность населения о возможности освободиться от долгов через такую процедуру.

Отмечается, что наиболее активно о банкротстве заявляют в Алтайском крае. Там только в апреле в суд подали в четыре раза больше заявлений о банкротстве, чем в этом же месяце в 2019 году.

В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов тоже фиксировался прирост желающих стать банкротами, но даже тогда не так быстро. Это было замечено в Арбитражном суде Алтайского края. В кризисные годы заявки исчислялись десятками в месяц, сейчас сотнями.

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