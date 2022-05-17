«Исторически максимальное падение»: выдача ипотеки в россии в апреле упала в четыре раза — Finance.ua

«Исторически максимальное падение», — заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
По данным директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%. Он отметил, что количество обращений граждан за ипотечными кредитами в апреле 2022 года снизилось на 40,8% по сравнению с мартом, на 58,9% — по сравнению с «досанкционным» февралем.
По мнению Лагуткина, заемщики стали отказываться от ипотеки в условиях роста ставок. 28 февраля в связи с вторжением рф в Украину и санкциями против россии центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. В апреле она была снижена до текущих 14%.
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