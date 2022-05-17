«Исторически максимальное падение»: выдача ипотеки в россии в апреле упала в четыре раза — Finance.ua

«Исторически максимальное падение»: выдача ипотеки в россии в апреле упала в четыре раза

Сегодня 19:35 — Мир

В апреле в рф выдали в четыре раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте. Такого падения не наблюдалось даже в начале пандемии 2020 года.

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, за апрель в рф выдали 37 200 ипотечных кредитов (на 77% меньше показателя марта) на общую сумму 130,5 млрд рублей (минус 75% по сравнению с 529,3 млрд рублей в прошлом месяце).

По данным «Эквифакса», подобного снижения не наблюдалось даже в начале пандемии в апреле 2020 года, когда количество и объем предоставленных займов на жилье снизились на 43% и 36% соответственно.

«Исторически максимальное падение», — заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По данным директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%. Он отметил, что количество обращений граждан за ипотечными кредитами в апреле 2022 года снизилось на 40,8% по сравнению с мартом, на 58,9% — по сравнению с «досанкционным» февралем.

По мнению Лагуткина, заемщики стали отказываться от ипотеки в условиях роста ставок. 28 февраля в связи с вторжением рф в Украину и санкциями против россии центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. В апреле она была снижена до текущих 14%.

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