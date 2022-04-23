россия нашла лазейку для обхода эмбарго на нефть — WSJ

Сегодня 15:00

В последние несколько недель россия существенно увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций.

Российские танкеры ставят отметку «пункт назначения неизвестный», чтобы их было труднее отследить. Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь в «латвийскую смесь» и «туркменскую смесь», говорится в материале The Wall Street Journal.

По данным TankerTrackers.com, экспорт нефти из российских портов в страны-члены ЕС, исторически являвшиеся крупнейшими покупателями российской нефти, в апреле вырос в среднем до 1,6 миллиона баррелей в день. Для сравнения, в марте после вторжения в Украину этот показатель варьировался на грани 1.3 миллиона баррелей.

Впрочем, значительную долю (примерно треть) этих отгрузок занимает доставка с неизвестным пунктом назначения. Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день на танкеры без запланированного маршрута было загружено более 11,1 миллиона баррелей, что больше, чем в любую другую страну.

Как пишет WSJ, одна из причин утаивания происхождения российской нефти состоит в том, что странам ЕС крайне нужна нефть, чтобы поддерживать экономику и предотвратить дальнейший рост цен на топливо. Но компании и нефтяные посредники хотят торговать ею тихо, минимизируя риск «бумеранга» за финансовые операции со страной-агрессором.

Какие европейские страны больше всего покупают нефть у России

Несмотря на то, что назначение около ⅓ отгрузок российской нефти за апрель скрыто, все же в транспортных документах содержится информация о подавляющем большинстве пунктов назначения.

Следовательно, известно, что объемы экспорта нефти в Румынию, Эстонию, Грецию, Финляндию и Болгарию в апреле выросли более чем вдвое, по сравнению со средними показателями за март. Также значительно возросли объемы Нидерландов, главного европейского импортера российской нефти, и Финляндии.

По состоянию на сегодняшний день, от российской нефти пока отказались:

США,

Великобритания,

Канада

и Австралия.

В то же время ЕС больше зависит от российской энергии, импортируя 27% нефтяных запасов из страны. Европейские лидеры размышляют над целесообразностью эмбарго без нанесения удара по собственной экономике из-за повышения цен на энергоносители.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие санкций, ряд европейских энергетических компаний прекратили покупать у России нефть из-за роста расходов на страхование. Впрочем, как мы видим, на бюджете военной машины путина это фактически никак не отразилось, и в апреле объемы поставок, наоборот, увеличились.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.