Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всех — Finance.ua
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Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всех

Фондовый рынок
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Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всех
Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всех
Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2023 года получили 21,478 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 8,728 млрд гривен.
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По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривен).
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривен и Укрсиббанк — 1,208 млн гривен и ОТП БАНК — 1,047 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По данным НБУ, 59 из 65 банков получили прибыль на сумму 21,547 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 69,2 млн гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • в Киеве 31 марта прошла шестая церемония награждения FinAwards. Наиболее весомый показатель доверия вкладчиков — уровень устойчивости банков и банковской системы к внешним вызовам. В этом году победителем номинации признали УкрСиббанк;
  • через год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн. Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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