Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всех — Finance.ua

Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всех
Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2023 года получили 21,478 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 8,728 млрд гривен.
По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривен).
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривен и Укрсиббанк — 1,208 млн гривен и ОТП БАНК — 1,047 млрд гривен.
По данным НБУ, 59 из 65 банков получили прибыль на сумму 21,547 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 69,2 млн гривен.
Справка Finance.ua:
- в Киеве 31 марта прошла шестая церемония награждения FinAwards. Наиболее весомый показатель доверия вкладчиков — уровень устойчивости банков и банковской системы к внешним вызовам. В этом году победителем номинации признали УкрСиббанк;
- через год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн. Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью