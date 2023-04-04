Международные резервы Украины достигли рекордного максимума с 2010 года — Finance.ua
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Международные резервы Украины достигли рекордного максимума с 2010 года

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После получения первого транша от МВФ на $2,7 млрд международные резервы НБУ превысили $32 млрд и достигли рекордного максимума с 2010 года.
Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
«Украина уже получила первый транш по новой программе на $2,7 млрд. С учетом этих средств, объем полученной помощи от наших партнеров с начала года достиг $13,6 млрд, а международные резервы Национального банка Украины превысили $32 млрд», — заявила она, рассказывая о новой программе Международного валютного фонда для Украины.
«Программа с МВФ — это знак для наших партнеров, что Украина идет по правильному пути, и одновременно подтверждение от партнеров о помощи нашей стране в $115 млрд на ближайшие четыре года», — добавила Рожкова.
Напомним, предыдущий рекордный объем международных резервов НБУ был зафиксирован в 2010 году — $34,5 млрд.
А самые низкие международные резервы Украина за этот период имела в 2014 году — $7,5 млрд.
За полгода до войны Нацбанк хвастался, что международные резервы Украины выросли на рекордную сумму за последние девять лет — почти до $28 млрд.
Однако в апреле 2022 года резервы уменьшились более чем на миллиард долларов, поскольку импорт рос, а внешнее финансирование — нет.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
zn.ua
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