Рейтинг лучших стран мира для получения высшего образования — Finance.ua

Рейтинг лучших стран мира для получения высшего образования Сегодня 18:14 — Мир

Рейтинг лучших стран мира для получения высшего образования, Фото: freepik

Компания Global Citizen Solutions опубликовала свой первый в истории Глобальный образовательный отчет, в котором названы лучшие страны для получения высшего образования. Рейтинг составили на основе таких факторов как престижность университетов, качество жизни, визовый режим и возможности последипломного образования.

Об этом пишет CNBC make it.

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В отчете оценивалось более 72 стран по пяти главным аспектам: системы высшего образования, качество жизни, стоимость высшего образования, карьерные перспективы, инновации и благоприятность для бизнеса.

Рейтинг лучших стран для получения высшего образования

США заняли первое место в рейтинге GSC как лучшая страна для получения высшего образования. Согласно отчету, в США обучается 900 тысяч иностранных студентов, а в 2023 году благодаря им в бюджет страны поступило более 40 млрд долларов.

В CNBC make it подчеркнули, что США являются одной из самых дорогих стран для получения высшего образования.

Учеба в частных учебных заведениях, таких как Гарвард и Стенфорд, стоит от 30 до 70 тысяч долларов в год.

Великобритания оказалась на втором месте. Известно, что в стране обучается около 500 тысяч иностранных студентов.

В отчете говорится, что страна является одним из наиболее популярных направлений для обучения в мире, так как здесь находятся такие учебные заведения, как Оксфорд, Имперский колледж Лондона и Кембридж.

Как и в США, обучение в Великобритании стоит дорого. В частности, иностранные студенты могут платить за образование от 12 до 47 тысяч долларов США в год.

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«Стоимость жизни в таком городе, как Лондон, также одна из самых высоких в Европе. По данным Numbeo, ежемесячные расходы одного человека составляют 1039 фунтов стерлингов, или 1313 долларов США, без учета арендной платы», — добавили в материале.

Топ-10 мировых направлений для получения высшего образования:

США;

Великобритания;

Австралия;

Германия;

Канада;

Франция;

Нидерланды;

Швейцария;

Китай;

Сингапур.

УНІАН По материалам:

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