Revolut планирует инвестировать €1 млрд во Францию ​​и подать заявку на получение банковской лицензии — Finance.ua

Revolut планирует инвестировать €1 млрд во Францию ​​и подать заявку на получение банковской лицензии Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Revolut планирует инвестировать €1 млрд во Францию ​​и подать заявку на получение банковской лицензии

Крупнейший цифровой банк Европы Revolut, соучредителем которого является украинец Влад Яценко, планирует инвестировать более 1 млрд евро ($1,1 млрд) во Францию ​​и подать заявку на получение местной банковской лицензии, поскольку финтех-компания планирует расширяться по всей Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

На бизнес-саммите Choose France, организованном президентом Эмманюэлем Макроном в Париже 17 мая, фирма заявила, что открывает в городе свою новую западноевропейскую штаб-квартиру, пообещав вложить инвестиции в течение трех лет и нанять за этот период не менее 200 сотрудников.

Компания также сообщила, что находится в процессе подачи заявки во французский банковский регулятор. Надзорный орган подталкивает компанию получить лицензию для обеспечения лучшего надзора, поскольку значительная часть ее европейских розничных клиентов находится в стране, сообщил источник.

Revolut насчитывает около 300 сотрудников во Франции и 5 млн клиентов, что делает ее крупнейшим рынком фирмы в Европейском союзе. Компания рассчитывает на 10 млн пользователей к концу 2026 года и ставит своей целью удвоить это число к 2030 году. Она уже предлагает кредиты, криптовалюту и торговлю на своем французском рынке.

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Revolut привлекает все больше пользователей в Европе, а за пределами континента компания также присматривается к Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку.

Получив в прошлом году ограниченную лицензию в Великобритании, где 11 млн клиентов, компания теперь активно добивается новых разрешений по всем регионам, и еще 10 заявок находятся в процессе рассмотрения по всему миру. Недавно она получила лицензию на инструменты подписных платежей от центрального банка Индии. Revolut запустит свой мексиканский банк в ближайшие месяцы

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