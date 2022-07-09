Релокация бизнеса: сколько компаний уже переместили свой бизнес и куда — Finance.ua
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Релокация бизнеса: сколько компаний уже переместили свой бизнес и куда

Личные финансы
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Релокация бизнеса: сколько компаний уже переместили свой бизнес и куда
Релокация бизнеса: сколько компаний уже переместили свой бизнес и куда
Половина бизнеса (51%) работает частично, то есть война повлияла на объемы активности и они еще не восстановились. 22% работают по-прежнему, а 19% предприятий приостановили работу временно, но намерены восстановить ее максимально быстро. А 6% опрошенных даже приступили к новому бизнесу во время войны.
Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса украинского бизнеса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research 5 июля 2022 года.
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48% владельцев и руководителей бизнеса считают, что их бизнес не нуждается в релокации, и они работают там, где работали до войны. 12% заверили, что произошло полное или частичное перемещение бизнеса. И еще 20% заходят сейчас в процессе релокации. 18% опрошенных предприятий нуждаются в релокации и планируют ее, но она еще не состоялась.
То есть около половины бизнесов либо уже провели релокацию, либо планируют ее провести и готовят свой бизнес к этому.
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Основная причина перемещения бизнеса — намерение его сохранить. Вторая причина релокации — перемещение спроса, преимущественно на западную Украину или за границу. Третья ключевая причина — релокация снимает логистические проблемы.
Большинство бизнесов переместилось в пределах Украины, в центральные или западные регионы. За границу релоцировалось 11% опрошенных предприятий, а 17% ответили, что переместились и в пределах Украины, и за границу, то есть деятельность проходит на двух территориях.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
62% релоцировались именно в страны Европейского Союза, подавляющее большинство в Польшу (63%) и Германию (25%), а также в Бельгию, Болгарию и Эстонию.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
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