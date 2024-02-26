Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро — Finance.ua

Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро Сегодня 10:02 — Валюта

Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил 1 млрд 864 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

При этом банки ввезли за январь 1 млрд 623 млн долларов и евро на 235 млн долларов в эквиваленте.

По данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на 69 млн долларов.

Напомним, население Украины в январе 2024 года купило в банках 1,103 млрд долларов — рекордный за 11 лет объем валюты.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев. Население Украины в январе ухудшило ожидания относительно курса до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар). Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики — 40,29 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, украинцы смогут ощутить подорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года;



украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.

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