Рекордный минимум: в Украине уменьшилось официальное количество зарегистрированных безработных — Finance.ua

Рекордный минимум: в Украине уменьшилось официальное количество зарегистрированных безработных Сегодня 12:00 — Личные финансы

В Украине снова уменьшилось количество официально зарегистрированных безработных. Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

По состоянию на ноябрь — всего 239 тысяч человек. Это рекордный минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине, начиная с 2003 года.

Еще в июне этого года у нас было 316 тысяч официальных безработных.

Упал и важный показатель «Нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность)». Он в ноябре составляет 7 кандидатов на вакантное место, что соответствует уровню декабря 2021 года. И это почти на 46% меньше, чем в июне этого года.

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«Сейчас проверю „неофициальные“ данные — какая тенденция на сайтах вакансий. Да, я уверен, что фактор мобилизации влияет на уменьшение количества заявок на безработицу от мужчин. Но показатель упал по сравнению с другими месяцами войны даже отдельно по женщинам», — отметил он.

Напомним, в НБУ сообщают , что бизнес и население все больше приспосабливаются к жизни в условиях войны. Украинцы возвращаются в родные города после их освобождения и обустраивают быт, а предприятия налаживают производство и пути поставок товаров. Рынок труда понес тяжелые потери. В то же время, миграция людей в другие страны обусловила уменьшение спроса на товары и услуги в Украине. В результате падения доходов большое количество предприятий снизили зарплаты, а остальные преимущественно отказались от планов по их повышению.

Также правительство правительство запускает новые инструменты стимулирования работодателей для уменьшения безработицы. Новые активные программы занятости, предусматривающие компенсацию работодателям за трудоустройство некоторых категорий людей, которые могут испытывать трудности при поиске работы.

В частности, молодежи, участников боевых действий, которые будут искать работу после окончания войны, одиноких родителей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, людей предпенсионного возраста.

Справка Finance.ua:

в сентябре, по данным сайтов по поиску работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий в Украине. В настоящее время преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли;

в следующем году ожидается определенное оживление рынка труда. Предприятия понемногу будут расширять деятельность, а значит, будут искать новых специалистов и предлагать им несколько более высокие зарплаты.

Кстати, чтобы получить желаемую работу, надо знать иностранный язык. Изучать иностранный как онлайн, так и оффлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

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