Правительство запускает новые инструменты стимулирования работодателей для уменьшения безработицы — Finance.ua

Правительство запускает новые инструменты стимулирования работодателей для уменьшения безработицы Сегодня 09:33 — Личные финансы

Правительство запускает новые инструменты стимулирования работодателей для уменьшения безработицы

В следующем году правительство вводит новые программы компенсаций работодателям за трудоустройство некоторых категорий населения, что позволит активизировать ситуацию на рынке труда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Война негативно отразилась на рынке труда и правительство ищет разные способы, чтобы увеличить возможности для трудоустройства людей. Мы уже запустили ряд программ для повышения уровня занятости и создания новых рабочих мест — релокации, предоставления грантов на начало или развитие бизнеса, компенсации работодателям за трудоустройство и оплату труда внутренних переселенцев. Эти инструменты уже успешно действуют. Также со следующего года мы предлагаем еще и новые механизмы, в частности, предусмотренные недавно принятым законом, которые будут стимулировать активность работодателей», — отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Изменениями законодательства введены новые активные программы занятости, предусматривающие компенсацию работодателям за трудоустройство некоторых категорий людей, которые могут испытывать трудности при поиске работы. В частности, молодежи, участников боевых действий, которые будут искать работу после окончания войны, одиноких родителей, людей с инвалидностью, внутриперемещенных лиц, людей предпенсионного возраста.

Что предлагает Минэкономики

Со следующего года для работодателей заработает такая норма — если вы берете на работу молодежь в возрасте до 25 лет, которая преимущественно не имеет страхового стажа, в течение шести месяцев фонд по безработице будет компенсировать вам половину минимальной заработной платы.

Если возьмете на работу человека с инвалидностью или военнослужащего, или человека, которому осталось 5 лет до пенсии, государство полгода будет компенсировать половину расходов на оплату его труда, но не более минимальной зарплаты.

Также остается программа компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, которая действует в этом году и по которой уже трудоустроено почти 15 тысяч человек.

По ее словам, в проекте государственного бюджета на 2023 год на активные программы занятости Правительство предлагает заложить 2,5 млрд грн, что является беспрецедентно высокой суммой, втрое больше, чем на эти цели в текущем году.

Таким образом, программами, направленными на рост занятости, будут иметь возможность воспользоваться значительно больше украинцев.

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