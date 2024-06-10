Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению

Личные финансы
30
Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению
Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению
В правительстве предлагают изменить подходы к начислению базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений.
Об этом идет речь в проекте закона, размещенном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для обсуждения, передают Новости.Live.

Устаревшая система исчисления базовой соцпомощи

Как объяснили в Министерстве социальной политики, в Украине показатель прожиточного минимума потерял свое значение как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности, став показателем для расчета, от которого зависит все больше выплат и доплат.
Читайте также
Сейчас в украинском законодательстве от прожиточного минимума зависит более 180 различных видов выплат. Преимущественно размер соцвыплат зависит не от того, меньше ли доходы семьи показателя прожиточного минимума, а определяются как коэффициент — как меньше, так и больше 100% от прожиточного минимума.

Что предлагают изменить в исчислении выплат

Согласно предложению размер базовой соцпомощи хотят определять как разницу между совокупным размером базовой величины для семьи и ее среднемесячным общим доходом.
Размер базовой величины для семьи будет определяться на уровне 100% от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченный представитель) и 70% от такой базовой величины для остальных членов семьи.
Читайте также
В частности, для детей младше шести лет; детей с инвалидностью; лиц с инвалидностью первой или второй группы; детей, содержащих мать, не состоящую в браке; детей, которые воспитываются в многодетных семьях и входят в состав семьи, размер базовой величины будет определяться на уровне 100% от базовой величины.

Новый размер пенсий у тех, у кого не хватает стажа

Граждане, получившие право на пенсию по возрасту/достигшие возраста, определенного частью первой статьи 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», однако не имеющие права на пенсию из-за недостаточности страхового стажа, размер базовой величины будет определяться/ устанавливаться пропорционально стажу таких лиц и будет равен:
  • лица, страховой стаж которых меньше 10 лет — 60%;
  • лица, страховой стаж которых от 10 до 20 лет — 70%;
  • лица, страховой стаж которых от 20 до 30 лет — 80%;
  • лица, страховой стаж которых 30 и более лет — 100% от базовой величины.

Как изменится размер базовой помощи

Предлагают установить базовую величину на следующий год в размере 4 тыс. гривен на первого гражданина в домохозяйстве, и 70% от суммы — для остальных граждан последующих получателей (кроме категорий, требующих усиленной соцзащиты).
Читайте также
В случае базовой величины в размере 4 тыс. гривен для среднестатистической семьи из двух взрослых трудоспособных граждан и двоих детей в возрасте 6−18 лет, общая помощь составит 12,4 тыс. гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.