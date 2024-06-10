Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению — Finance.ua

Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению Сегодня 16:02 — Личные финансы

Размеры соцвыплат могут измениться: власти предлагают новые подходы к начислению

В правительстве предлагают изменить подходы к начислению базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений.

Об этом идет речь в проекте закона, размещенном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для обсуждения, передают Новости.Live.

Устаревшая система исчисления базовой соцпомощи

Как объяснили в Министерстве социальной политики, в Украине показатель прожиточного минимума потерял свое значение как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности, став показателем для расчета, от которого зависит все больше выплат и доплат.

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Сейчас в украинском законодательстве от прожиточного минимума зависит более 180 различных видов выплат. Преимущественно размер соцвыплат зависит не от того, меньше ли доходы семьи показателя прожиточного минимума, а определяются как коэффициент — как меньше, так и больше 100% от прожиточного минимума.

Что предлагают изменить в исчислении выплат

Согласно предложению размер базовой соцпомощи хотят определять как разницу между совокупным размером базовой величины для семьи и ее среднемесячным общим доходом.

Размер базовой величины для семьи будет определяться на уровне 100% от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченный представитель) и 70% от такой базовой величины для остальных членов семьи.

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В частности, для детей младше шести лет; детей с инвалидностью; лиц с инвалидностью первой или второй группы; детей, содержащих мать, не состоящую в браке; детей, которые воспитываются в многодетных семьях и входят в состав семьи, размер базовой величины будет определяться на уровне 100% от базовой величины.

Новый размер пенсий у тех, у кого не хватает стажа

Граждане, получившие право на пенсию по возрасту/достигшие возраста, определенного частью первой статьи 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», однако не имеющие права на пенсию из-за недостаточности страхового стажа, размер базовой величины будет определяться/ устанавливаться пропорционально стажу таких лиц и будет равен:

лица, страховой стаж которых меньше 10 лет — 60%;

лица, страховой стаж которых от 10 до 20 лет — 70%;

лица, страховой стаж которых от 20 до 30 лет — 80%;

лица, страховой стаж которых 30 и более лет — 100% от базовой величины.

Как изменится размер базовой помощи

Предлагают установить базовую величину на следующий год в размере 4 тыс. гривен на первого гражданина в домохозяйстве, и 70% от суммы — для остальных граждан последующих получателей (кроме категорий, требующих усиленной соцзащиты).

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В случае базовой величины в размере 4 тыс. гривен для среднестатистической семьи из двух взрослых трудоспособных граждан и двоих детей в возрасте 6−18 лет, общая помощь составит 12,4 тыс. гривен.

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