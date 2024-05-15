Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы — Finance.ua
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Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы

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Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы
Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы
Уровень готовности украинцев к милитаризации экономики достаточно высок. Граждане готовы пожертвовать благополучием ради безопасности.
Об этом сообщает опрос Центра Разумкова.
По данным опроса, 67% украинцев положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны (Вооруженных Сил, других силовых ведомств, оборонной промышленности). Только 7% выступают против.
Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы
Еще 63% опрошенных положительно воспринимают увеличение расходов на безопасность в своей громаде, против — 9%.
Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы
Половина опрошенных (49%) готовы к смене приоритетов бюджета, если они повлияют на их личное благосостояние. Против выступают 29% респондентов.
Опрос проводил Центр Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
По материалам:
РБК-Україна
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