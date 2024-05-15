Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы — Finance.ua

Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы Сегодня 15:45

Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы

Уровень готовности украинцев к милитаризации экономики достаточно высок. Граждане готовы пожертвовать благополучием ради безопасности.

Об этом сообщает опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, 67% украинцев положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны (Вооруженных Сил, других силовых ведомств, оборонной промышленности). Только 7% выступают против.

Еще 63% опрошенных положительно воспринимают увеличение расходов на безопасность в своей громаде, против — 9%.

Половина опрошенных (49%) готовы к смене приоритетов бюджета, если они повлияют на их личное благосостояние. Против выступают 29% респондентов.

Опрос проводил Центр Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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