Расходы на IT в банковско-инвестиционной сфере возрастут более чем на 8% — Gartner — Finance.ua

Расходы на IT в банковско-инвестиционной сфере возрастут более чем на 8% — Gartner
Расходы на информационные технологии в сфере банковских и инвестиционных услуг в мире увеличатся на 8,1% в этом году и составят около $652 млрд.
Об этом говорится в прогнозе исследовательской компании Gartner.
Наиболее значительный прирост будет отмечен в секторе программного обеспечения (ПО) — на 13,5%. Неблагоприятные экономические факторы изменили контекст IT-инвестиций в сфере банковских и инвестиционных услуг в этом году.
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«Вместо того чтобы сокращать ІТ-бюджеты, организации тратят больше средств на те технологии, которые обеспечивают более высокие бизнес-результаты. Расходы на программное обеспечение, например, смещаются от создания его собственными силами в пользу покупки решений, которые быстрее приносят прибыль от инвестиций», — заявила директор-аналитик Gartner Дебби Бакленд.
Более половины IT-директоров сообщили о намерении увеличить инвестиции в «облачные сервисы», сократив при этом затраты на IT в собственных центрах обработки данных. Это является причиной замедления роста расходов на системы ЦОД до 5,7% в текущем году с 13,2% в 2022 году.
Поскольку глобальная нехватка кадров влияет на банковские и инвестиционные организации, расходы на внутренние услуги увеличатся на 4,2% в 2023 году. Это позволит повысить расходы на наем и удержание талантливых сотрудников.
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