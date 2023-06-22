ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами — Finance.ua

ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами Сегодня 16:45 — Финтех и Карты

ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами

Несмотря на войну, ПриватБанк не останавливает внедрение инновационных технологий и развитие сети приема оплат картами — эквайринга. Как сообщил член правления по вопросам МПБ Евгений Заиграев, в июне ПриватБанк начинает постепенное обновление сети эквайринга.

В ближайшие месяцы банк планирует заменить каждый пятый POS-терминал на современную переносную модель на платформе Android, которые открывают для бизнеса больше возможностей и могут работать при дефиците энергии.

Сегодня благодаря использованию современной модели POS-терминалов PAX a930, предприниматели и бизнес, кроме привычных финансовых и сервисных операций, могут принимать оплату по биометрической технологии FacePay24 и использовать терминал в качестве кассового аппарата (с приложением ПРРО «КАССА»).

ПриватБанк имеет крупнейшую в Украине сеть приема оплат за товары и услуги картами — сегодня в стране работает более 230 тысяч POS-терминалов ПриватБанка. Smart POS-терминал модели PAX a930 — современное банковское оборудование на базе операционной системы Андроид, терминал оборудован сенсорным экраном и встроенными фронтальной и основной камерами.

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