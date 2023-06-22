ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами — Finance.ua
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ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами

Финтех и Карты
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ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами
ПриватБанк начинает масштабное обновление сети приема оплат картами
Несмотря на войну, ПриватБанк не останавливает внедрение инновационных технологий и развитие сети приема оплат картами — эквайринга. Как сообщил член правления по вопросам МПБ Евгений Заиграев, в июне ПриватБанк начинает постепенное обновление сети эквайринга.
В ближайшие месяцы банк планирует заменить каждый пятый POS-терминал на современную переносную модель на платформе Android, которые открывают для бизнеса больше возможностей и могут работать при дефиците энергии.
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Сегодня благодаря использованию современной модели POS-терминалов PAX a930, предприниматели и бизнес, кроме привычных финансовых и сервисных операций, могут принимать оплату по биометрической технологии FacePay24 и использовать терминал в качестве кассового аппарата (с приложением ПРРО «КАССА»).
ПриватБанк имеет крупнейшую в Украине сеть приема оплат за товары и услуги картами — сегодня в стране работает более 230 тысяч POS-терминалов ПриватБанка. Smart POS-терминал модели PAX a930 — современное банковское оборудование на базе операционной системы Андроид, терминал оборудован сенсорным экраном и встроенными фронтальной и основной камерами.

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По материалам:
Finance.ua
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