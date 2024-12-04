Рада приняла законопроекты по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц — Finance.ua

Рада приняла законопроекты по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц
Верховная Рада проголосовала за законопроекты, направленные на борьбу с подкупом иностранных чиновников в международных деловых операциях. Это необходимо для членства в Организации экономического сотрудничества и развития.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк, Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев.
Так, законопроект № 10 319, одобренный в целом, позволит внести изменения в Налоговый кодекс Украины для учета рекомендаций Совета ОЭСР.
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Там призвали принять законодательство, которое напрямую запрещает отчисления из базы налогообложения взяток иностранным чиновникам в международных деловых операциях. Также в ОЭСР призвали к постоянному мониторингу эффективности механизма запрета такого отчисления.
Кроме того, депутаты одобрили законопроект № 11 443 о приведении в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.
«Здесь немного было [недоразумение] с бизнесом, потому что там санкция за попытки подкупа иностранного должностного лица», — отметил Железняк.
Эти законопроекты необходимо было принять к следующему этапу переговоров о членстве Украины в ОЭСР. 13 декабря планируется финальный отчет перед подачей заявки, отметил Железняк.
ОЭСР — организация, в состав которой входят 38 крупнейших и развитых экономик мира, которые производят ориентировочно две трети мирового ВВП. ОЭСР является местом изучения и дискуссий, ведет изыскания и анализ, которые помогают правительствам определить стратегию выхода на формальные соглашения между странами-членами и которые будут реализовываться национальными институтами или другими международными договоренностями.
В июне 2018 года Украина подписала договор с ОЭСР по углублению сотрудничества, в частности в сфере борьбы с коррупцией, экспортного кредитования и предоставления экспортных гарантий, а в 2019 году начала переговоры о вступлении.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал от имени государства заявку на вступление в ОЭСР 5 июля 2022 года на полях Конференции по восстановлению в Лугано.
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