Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года — Finance.ua
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Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Мир
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Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года
Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года
Грузия решила отказаться от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.
Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет «Эхо Кавказа».
«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского Союза», — сказал Кобахидзе.
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Перед этим спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил сомнения в пользе вступления страны в Евросоюз, передавало News Georgia.
По его словам, членство в блоке якобы станет причиной «ограничений» в разных сферах, включая утрату экономических возможностей и «крушение винодельческой отрасли».
«Если мы станем сегодня членом Евросоюза, знаете сколько свободной торговли придется отменить? […] Знаете, с каким количеством стран придется отменить безвизовый режим? С одной стороны, стоит интеграция с Евросоюзом, с другой — дезинтеграция со многими странами», — заявлял политик.
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Напомним, еще после принятия закона об «иноагентах» посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявлял, что лидеры ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Кроме того, из декларации саммита НАТО впервые исключили любое упоминание о том, что страна стремится присоединиться к Альянсу.
26 октября в Грузии прошли выборы в национальный парламент. По результатам подсчета победила партия «Грузинская мечта», которая до сих пор находилась у власти. Однако накануне оппозиционные грузинские политические силы объявили, что не признают результатов выборов в стране. Результаты не признала и президент Саломе Зурабишвили.
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Грузинские правоохранители открыли 47 уголовных дел по вероятным преступлениям, связанным с парламентскими выборами. В частности, обвинения выдвинули двум подозреваемым, бросившим целую пачку бюллетеней в урну на одном из участков.
Международные наблюдатели отметили, что хотя грузинские избиратели и имели широкий выбор среди партий, само голосование было омрачено неравными условиями, давлением и напряжением. Однако Тбилисский суд отклонил все иски оппозиционных политсил и общественных организаций, требовавших признать недействительными итоговые протоколы окружных комиссий.
По материалам:
hromadske
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