Босния и Герцеговина, Сербия и Грузия отказались присоединиться к энергетическим санкциям ЕС против россии — Finance.ua

Босния и Герцеговина, Сербия и Грузия отказались присоединиться к энергетическим санкциям ЕС против россии Сегодня 12:40 — Энергетика

Босния и Герцеговина, Сербия и Грузия отказались присоединиться к энергетическим санкциям ЕС против россии

Босния и Герцеговина, Сербия и Грузия как члены Энергетического сообщества лишь приняли к сведению призывы присоединиться к санкциям ЕС против россии в энергетической сфере, заявив, что «это не создает юридических обязательств».

Об этом сообщается в выводах 21-го Совета министров Энергетического сообщества , который прошел в четверг в Вене.

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«Совет министров принял к сведению обновленную информацию Секретариата о реакции Договаривающихся сторон на систематические приглашения Европейского Союза без дальнейших промедлений согласовать свою политику с ограничительными мерами ЕС, наложенными на российскую федерацию и беларусь, и принять соответствующие меры, касающиеся своего законодательства, а также предотвратить обход ограничительных мер, как только это станет возможным, и проинформировать Секретариат об этом. Босния и Герцеговина, Сербия и Грузия подчеркнули, что это не создает юридических обязательств», — говорится в документе.

Энергетическое сообщество — это международная организация, в которую входят страны Евросоюза и третьи страны. Целью деятельности организации является расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы и другие.

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Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с Acquis communautaire ЕС и либерализуют свои энергетические рынки. Украина является самым большим членом Энергетического сообщества.

В четверг в Вене прошел 21-й Совет министров Энергетического сообщества. Одним из важнейших решений Совета стало продление срока действия Договора об учреждении Энергетического Сообщества. Кроме того, министры приняли решение о включении Регламента TEN-E в структуру Энергетического Сообщества с акцентом на содействии рыночной интеграции, конкурентоспособности, безопасности поставок и климатической нейтральности.

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Укрінформ По материалам:

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