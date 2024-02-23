Рада приняла законопроект о демобилизации срочников — Finance.ua

Рада приняла законопроект о демобилизации срочников Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Рада приняла законопроект о демобилизации срочников, Фото: shipovnik.ua

Народные депутаты приняли в первом чтении и в целом законопроект № 11 035 об изменениях сроков срочной военной службы.

Об этом сообщили народный депутат Алексей Гончаренко и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своих Telegram-каналах.

Как написал Гончаренко, за этот документ в первом чтении проголосовали 317 депутатов, а в целом — 319 парламентариев. Никто не выступил против и не удержался.

«В конечном виде в законопроект Зеленского включена моя норма по моему альтернативному законопроекту об отсрочке 12 месяцев! Это результат большой работы! Ребята ждут уже 4 год», — написал Гончаренко.

«Поддержали инициативу президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения президента», — написал Арахамия.

Теперь Кабинету министров будет поручено привести свои нормативно правовые акты в соответствие и обеспечить проведение аналогичной процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

Что предлагает законопроект

Военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас. Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Заметим, что о мобилизованных по контракту речь не идет.

Теперь указ о демобилизации должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.

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