Рада подняла зарплаты работникам Министерства экономики и других ведомств — Finance.ua

Рада подняла зарплаты работникам Министерства экономики и других ведомств Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Рада подняла зарплаты работникам Министерства экономики и других ведомств

Верховная Рада подняла зарплаты работникам Министерства экономики и других ведомств.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«254 нардепа — все фракции, кроме „ЕС“ в целом приняли законопроект „О государственной службе“ относительно усовершенствования порядка соотношения между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями и отнесении в стаж государственной службы времени работы на некоторых должностях в военных администрациях № 9478», — написала Геращенко в Телеграме во вторник.

По словам народного депутата, закон значительно поднимает зарплаты сотрудникам Министерства экономики и других ведомств.

«Также закон определяет прохождение государственной службы на должностях в военных администрациях, присвоение рангов и учета опыта работы на таких должностях, как начальники военных администраций, их заместители, а также другие работники администраций. Это касается лиц, которые ранее работали на государственной службе или в органах местного самоуправления и после увольнения вернулись на службу в эти органы», — отметила Геращенко.

Напомним, по данным Министерства финансов, в январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,25 тысячи гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась на 27,6%.

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