Работодатели в Германии выступают против налоговых льгот для иностранных квалифицированных работников — Finance.ua

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Работодатели в Германии выступают против налоговых льгот для иностранных квалифицированных работников

Мир
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Работодатели в Германии выступают против налоговых льгот для иностранных квалифицированных работников
Работодатели в Германии выступают против налоговых льгот для иностранных квалифицированных работников
Глава немецкого объединения работодателей Райнер Дульгер заявил, что не поддерживает предложение немецкого правительства по налоговым льготам для иностранных квалифицированных работников.
Об этом он сказал в интервью DPA.
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Предложение предоставить налоговые льготы иностранным квалифицированным работникам, переезжающим в Германию, является частью инициативы коалиционного правительства, направленной на ускорение экономического роста в стране и преодоление хронической нехватки квалифицированных работников путем привлечения иммигрантов.
«Предложение противоречит принципу налоговой справедливости и посылает неправильный внутриполитический сигнал», — считает Дульгер.
По его словам, это также может повлечь за собой беспорядки на многих рабочих местах.
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В то же время он предположил, что более широкие налоговые льготы для всех работников могут сделать Германию более привлекательной для иностранных квалифицированных работников.
В документе, в котором изложено это предложение, предлагают освобождать «новоприбывших квалифицированных работников» от налогов «30%, 20% и 10% их брутто-зарплаты в течение первых трех лет».
Для освобождения от налогов будет определен нижний и верхний предел заработной платы.
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что правительство заметило, что предложение было воспринято работодателями с осторожностью.
«Именно поэтому мы сначала будем искать диалог. Мы не будем вводить ничего, что не будет активно использоваться работодателями», — сказал он.
Напомним, западная часть ФРГ оказалась самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, одновременно являющихся федеральными землями, наибольшая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.
По материалам:
Європейська правда
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