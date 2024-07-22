В каких странах больше всего трудоустроенных украинских беженцев — Finance.ua

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В каких странах больше всего трудоустроенных украинских беженцев

Мир
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В каких странах больше всего трудоустроенных украинских беженцев
В каких странах больше всего трудоустроенных украинских беженцев
Согласно исследованию Института исследования рынка труда и профессий, в Нюрнберге на начало года работали всего 27% беженцев из Украины. Однако стратегия Германии рассчитана на долгосрочную перспективу, пишет tagesspiegel.de.

А как в других странах?

Исследование показывает, что из всей Европы по уровню трудоустройства украинских беженцев лидирует Литва с 57%. За ней следуют Дания (53%) и Польша (48%).
Такие страны как Финляндия, Норвегия, Румыния и Испания имеют самые низкие показатели — здесь трудоустроено менее 20% беженцев из Украины.
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«Страны с высоким спросом на низкоквалифицированную рабочую силу фиксируют более высокие показатели занятости», — говорит менеджер отдела IAB Юлия Косякова.
Эти вакансии требуют меньше языковых и других требований и могут быть заняты скорее.

Высокий уровень безработицы усложняет интеграцию

Как говорится в материале, в странах с растущим уровнем безработицы конкуренция за работу выше, что затрудняет интеграцию.
«Хорошее знание английского среди населения также положительно влияет на показатели, поскольку облегчает интеграцию», — говорит исследователь Ксения Гацкова.
Страны с лучшим уходом за детьми, такие как Дания и Нидерланды, также имеют более высокие уровни занятости. Также повышает показатели широкий доступ к медицинской помощи.
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В то же время Германия придерживается принципа «язык прежде всего», то есть более долгосрочного интеграционного подхода. Это сократит уровень занятости в краткосрочной перспективе.
«Опыт Германии с беженцами между 2013 и 2019 годами показывает, что инвестиции в образование повышают вероятность трудоустройства и устойчивость интеграции в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорит один из авторов исследования Тереза ​​Кох.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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