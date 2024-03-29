Пятая часть мировых нефтеперерабатывающих мощностей под угрозой закрытия — Finance.ua

Пятая часть мировых нефтеперерабатывающих мощностей под угрозой закрытия 29.03.2024, 01:34 — Фондовый рынок

Более 20% мировых нефтеперерабатывающих мощностей оказались под угрозой закрытия. Такая ситуация сложилась из-за снижения рентабельности бензина и роста давления по сокращению выбросов углерода.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Среди 465 проанализированных нефтеперерабатывающих объектов около 21% мировых мощностей в 2023 году считаются потенциально убыточными.

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Исследование Wood Mac обнаружило, что наибольшее количество объектов с высоким риском закрытия находится в Европе и Китае. Это ставит под угрозу около 3,9 миллионов баррелей нефти в сутки перерабатывающих мощностей. Оценка основана на чистом денежном потоке, стоимости выбросов углерода, собственности, инвестициях в экологию и стратегической ценности нефтеперерабатывающих заводов.

Согласно докладу, в Европе насчитывается 11 объектов, составляющих 45% всех заводов с высоким риском закрытия.

Данные отраслевой организации Concawe показывают, что с 2009 г. уже около 30 европейских нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу. В настоящее время в эксплуатации остается почти 90.

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Волна закрытия обусловлена ​​конкуренцией с более новыми и более мощными заводами на Ближнем Востоке и в Азии, а также влиянием пандемии COVID-19.

Анализ Wood Mac показывает, что рентабельность бензина, вероятно, снизится к концу этого десятилетия из-за падения спроса и ослабления санкций в отношении россии. Также ожидается, что начнут действовать налоги на выбросы углерода.

«Расходы на эксплуатацию могут возрасти настолько, что закрытие может стать единственным вариантом», — отметила старший аналитик Wood Mac по нефти и химическим веществам Эмма Фокс.

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Между тем гигантский нефтеперерабатывающий завод Dangote в Нигерии может положить конец многолетней торговле бензином из Европы в Африку на сумму 17 миллиардов долларов США в год. Это дополнительно давит на европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые уже находятся под угрозой закрытия из-за усиления конкуренции.

Семь китайских объектов с высоким риском — небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы. Они подвергаются более строгим регулированиям правительства и конкурируют с большими интегрированными заводами, которые, как правило, являются государственными и более технологически сложными.

Економічна Правда По материалам:

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