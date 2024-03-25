Американская нефтесервисная компания SLB не планирует покидать российский рынок — Finance.ua

Американская нефтесервисная компания SLB не планирует покидать российский рынок Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Американская нефтесервисная компания SLB не планирует покидать российский рынок

Нефтесервисная группа SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США не планирует покидать россию.

Об этом Financial Times заявил исполнительный директор SLB Оливье Ле Пеш.

По его словам, компания не приняла решения о том, следовать ли за двумя крупнейшими конкурентами, Baker Hughes и Halliburton, в продаже своих активов в россии, и соблюдает контракты с клиентами.

«Когда мы примем решение, мы обнародуем это, если понадобится. Но сейчас решения пока нет», — сказал Ле Пеш, когда его спросили о планах группы.

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SLB сопротивляется давлению украинского правительства и правозащитных групп, требующих выхода из россии. Они утверждают, что присутствие компании в стране помогает генерировать доходы от нефти, которые используются для поддержки военных усилий россии.

«Там команда работает автономно… Мы защищаем наши активы — это наш приоритет. Мы защищаем наших людей», — сказал исполнительный директор SLB в интервью.

Ле Пеш заявил, что SLB с июля ввела меры контроля, «чтобы предотвратить и запретить какие-либо поставки и поддержку технологий» в россию. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе ухудшит способность страны разрабатывать некоторые ее морские нефтяные месторождения.

SLB прекратила внедрение новых инвестиций и технологий в россию в марте 2022 года, а после эскалации санкций прекратила поставки продукции в страну в июле 2023 года. Однако, в отличие от своих конкурентов, она по-прежнему сохраняет присутствие в стране.

Ле Пеш отметил, что SLB действует «в соответствии с международными санкциями и экспортными ограничениями». Также он добавил, что «компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине».

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло SLB в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за того, что SLB играет критическую роль для государства-агрессора, занимая 8% российского нефтесервисного рынка.

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