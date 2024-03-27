Правительство рф приказало компаниям снизить добычу нефти — Reuters 27.03.2024, 00:12 — Энергетика

Правительство рф приказало компаниям во II квартале, до конца июня, снизить добычу нефти до 9 миллионов баррелей в день, что будет отвечать обязательствам перед ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее в этом месяце вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что россия сократит добычу и экспорт нефти дополнительно на 471 000 баррелей в день во втором квартале по согласованию с некоторыми членами ОПЕК+.

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россия планирует постепенно смягчать сокращение экспорта и сосредоточиться только на сокращении производства. Новак не предоставил планируемый уровень добычи, но добыча снизится почти до 9 миллионов баррелей в сутки в июне, если сокращение будет реализовано по плану.

Источники на условиях анонимности сообщили, что правительство поставило конкретные цели для каждой компании, указывая на свое намерение выполнить свое обещание ОПЕК+ по сокращению добычи для поддержки международных цен на нефть.

Источники Reuters заявили, что сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, большинство из которых уже сократило производство топлива из-за сбоев и атак.

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В феврале Новак сообщил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти и газового конденсата в россии сократилась с годового пика в 11,7 млн ​​баррелей в сутки в 2019 году до примерно 10,8 млн за последние месяцы в результате скоординированных действий по ОПЕК.

Расчеты Reuters показывают, что добыча нефти в россии в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% соответственно к марту.

По словам Новака, россия планирует дополнительно сократить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки в апреле, причем экспорт будет урезан на 121 тысячу баррелей в сутки по сравнению с мартом. В мае планируется снизить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 тыс. баррелей в сутки.

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