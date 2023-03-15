Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали — Finance.ua

Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали Сегодня 15:49 — Казна и Политика

Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали

Выборочные проверки внутренних переселенцев по фактическому присутствию на заявленном месте остаются актуальными. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как отмечается, во время проверки должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить уведомление о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации. И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.

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«Мы не можем допустить никакой дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которая им очень необходима. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи», — отметила Ирина Верещук.

Напомним, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.

Государственную помощь на проживание не отменяют , если внутренне перемещенные лица изменили место жительства в приложении «Дія».

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