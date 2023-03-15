Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали — Finance.ua

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Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали

Казна и Политика
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Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали
Проверки переселенцев: Верещук рассказала детали
Выборочные проверки внутренних переселенцев по фактическому присутствию на заявленном месте остаются актуальными. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.
Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Как отмечается, во время проверки должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить уведомление о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации. И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.
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«Мы не можем допустить никакой дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которая им очень необходима. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи», — отметила Ирина Верещук.
Напомним, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.
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Государственную помощь на проживание не отменяют, если внутренне перемещенные лица изменили место жительства в приложении «Дія».
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По материалам:
Finance.ua
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