Производитель принтеров Xerox покинул рынок россии — Finance.ua

Производитель принтеров Xerox покинул рынок россии
В россии стало на один международный бизнес меньше. Эстафету прекращения работы на территории оккупантов подхватил известный производитель принтеров, пишет Reuters.
После начала полномасштабного вторжения известный производитель принтеров Xerox сообщил о сокращении своей деятельности на территории россии. Компания работала только с некоторыми клиентами и не предпринимала никаких шагов для возобновления объемов работы.
С тех пор Xerox Holdings активно работал над продажей своего бизнеса в россии. Воплотить мечту в реальность наконец-то удалось — бизнес перекупили местные менеджеры компании.
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В настоящее время компания Xerox прекращает операции в рф и передает бизнес местному руководству путем продажи своего российского дочернего предприятия, — сообщили представители компании.
Сумму сделки у Xerox называть отказались. Согласно договоренности, скоро компания сменит свое название и не будет ассоциироваться с известной на весь мир корпорацией.
Напомним, недавно заявление о полном выходе из россии сделал холдинг Veon, которому принадлежит мобильный оператор «Киевстар». Соглашение не предусматривает обратного выкупа, то есть Veon покинул рф полностью и окончательно.
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