Производитель двигателей для российских Superjet100 остановил их техобслуживание и ремонт — Finance.ua
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Производитель двигателей для российских Superjet100 остановил их техобслуживание и ремонт

Сегодня 13:30Фондовый рынок
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Российско-французская компания PowerJet прекратила техобслуживание и ремонт двигателей SaM146 для самолетов Superjet 100. Прекращены поставки запчастей.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
PowerJet, зарегистрированная во Франции, сообщила об остановке действия контракта после вступления в силу санкции ЕС и США против России. Компания прекратила поставки запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат отремонтированных двигателей, а также предоставление их в пользование на условиях лизинга.
После полномасштабного вторжения россии в Украину авиакомпании прекратили использовать российскую территорию. В этой связи в правительстве рф стали обсуждать национализацию воздушных судов, принадлежащих иностранным компаниям. В начале марта Airbus приостановил техническое обслуживание самолетов авиакомпаний рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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