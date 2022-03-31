Производитель двигателей для российских Superjet100 остановил их техобслуживание и ремонт — Finance.ua

Производитель двигателей для российских Superjet100 остановил их техобслуживание и ремонт

Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Российско-французская компания PowerJet прекратила техобслуживание и ремонт двигателей SaM146 для самолетов Superjet 100. Прекращены поставки запчастей.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

PowerJet, зарегистрированная во Франции, сообщила об остановке действия контракта после вступления в силу санкции ЕС и США против России. Компания прекратила поставки запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат отремонтированных двигателей, а также предоставление их в пользование на условиях лизинга.

После полномасштабного вторжения россии в Украину авиакомпании прекратили использовать российскую территорию. В этой связи в правительстве рф стали обсуждать национализацию воздушных судов, принадлежащих иностранным компаниям. В начале марта Airbus приостановил техническое обслуживание самолетов авиакомпаний рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.