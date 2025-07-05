Программа «Плюсы» сэкономила защитникам более 200 млн грн — Finance.ua

Программа «Плюсы» сэкономила защитникам более 200 млн грн Сегодня 09:07

Программа «Плюсы» сэкономила защитникам более 200 млн грн

Национальная программа поддержки военных «Плюсы » в приложении «Армия+» стартовала в декабре 2024 года, чтобы объединить крупные бизнесы и предоставлять специальные предложения на товары и услуги для военных. С момента запуска военные уже сэкономили более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Кроме сэкономленных 200 миллионов, скидками от партнеров воспользовались уже более 2 миллионов раз, а еще 34 тыс. раз пользователи поделились ими с родными.

С начала работы программы военные:

приобрели 57 300 билетов на поезда

заправили 36.8 миллиона литров топлива

сделали 261 800 доставок за 1 гривну

9100 раз воспользовались скидкой на снаряжение и другие товары

купили 20 400 билетов в кино.

«Только в мае мы пересекли отметку в 100 миллионов сэкономленных гривен и прибавили еще 100 только за месяц. Скоро презентуем новых партнеров программы с классными предложениями для наших защитников и защитниц», — отметила заместитель министра.

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К программе уже присоединились такие компании, как Укрзализныця, Ukrnafta, Новая почта, WOG, ОККО, Rozetka, Ukrarmor и Multiplex.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О предложениях в Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Среди ключевых задач правительства:

проработать вопрос о повышении денежного довольствия для военнослужащих, полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава;

принять меры для гарантирования выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти таких лиц в результате ранения, полученного во время военного положения.

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