Продажи квартир и домов в Украине за год выросли в 1,7 раза — статистика Минюста Сегодня 13:02 — Недвижимость

Продажи квартир и домов в Украине за год выросли в 1,7 раза — статистика Минюста

В 2023 году государственные и частные нотариусы засвидетельствовали 172 628 договоров купли-продажи квартир и жилых домов в Украине. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. Количество договоров ипотеки выросло вдвое.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет Министерства юстиции.

В 2023 году украинцы заключили 172 628 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. В 2022 году это количество составило 100 710. Рост за год — примерно 71%.

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В прошлом году в Украине нотариусы удостоверили 231 881 договор купли-продажи земельных участков. Это почти на 74% больше, чем в 2022 году, когда было продано 133 447 участков.

За 2023 год украинцы заключили 15 918 договоров ипотеки, из них 10 775 — квартир и жилых домов, 1127 — земельных участков. В 2022 году зарегистрировано 8933 договора ипотеки, из них 5410 — квартир и жилых домов и 834 — земельных участков. Общий рост количества договоров ипотеки по сравнению с предыдущим годом — 78%, в то же время количество договоров ипотеки квартир и домов увеличилось вдвое, а земельных участков — на 35%.

Напомним, в 2021 году государственные и частные нотариусы засвидетельствовали 320 165 договоров купли-продажи квартир и жилых домов в Украине, по данным Министерства юстиции. Количество проданных земельных участков в довоенном 2021 достигало 301 518.

Два года назад банки предоставили украинцам 10 610 кредитов на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости под залог недвижимости согласно данным анкетирования, которое проводится Национальным банком Украины.

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, рынок недвижимости в продажах стабилен последние несколько месяцев. Цены в январе колеблются в разрезе менее 1%;

по данным M2bomber, в столице подешевели квартиры в новостройках: с января 2022-го по январь 2023-го цены упали почти на 5000 грн — со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.



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