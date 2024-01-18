Какая стоимость квадратного метра в новостройках Львова — Finance.ua

Какая стоимость квадратного метра в новостройках Львова Сегодня 08:04 — Недвижимость

Какая стоимость квадратного метра в новостройках Львова

В последние несколько месяцев средние цены на квадрат во Львове почти не изменились. С начала декабря 2023 года и до середины января 2024 года стоимость снизилась всего на 2,45%.

Если в начале декабря средняя стоимость квадрата составляла 34 750 гривен, то сейчас в среднем составляет 33 900 гривен. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на статистические данные онлайн-платформы объявлений M2bomber.

Сколько стоит квадратный метр во всех районах Львова.

Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Сыховском районе, а это в среднем 69 тысяч гривен. Во всех остальных районах цена будет значительно ниже. К примеру, во втором по стоимости районе квадрат стоит в среднем 39 600 гривен. Такая цена зафиксирована во Франковском районе.

В Шевченковском цена на квадрат в новостройках — 38 200 гривен. Таким образом, остаются три района Львова с самой доступной средней стоимостью:

Лычаковский — 34 тысячи гривен;

Железнодорожный — 28 575 гривен;

Галицкий — 28 тысяч гривен.

К слову, если сравнивать среднюю цену за квадрат в январе 2023 года, то она снизилась на 20% (с 42 550 гривен до 33 900 гривен).

Справка Finance.ua:

арендовать квартиру в Киеве сейчас можно дешевле, чем во Львове. На западе в среднем снять жилье можно за 22,4 тысячи гривен. Высокие цены до сих пор держатся и в Днепре. А в Одессе однокомнатную квартиру можно найти всего за четыре тысячи гривен в месяц. Подробнее о ценах на аренду и покупку жилья в крупнейших городах Украины читайте здесь;

в декабре правительство внесло изменения в программу предоставления льготных ипотечных кредитов «єОселя». Украинцы смогут покупать не только квартиры, но жилые дома.

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