ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД — Finance.ua

ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД Сегодня 13:03 — Личные финансы

ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как отмечается, с начала войны сервис был недоступен из соображений безопасности — государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена.

«Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах пуш сообщением и сможете уплатить штраф в один клик с помощью любой карты ПриватБанка», — говорится в сообщении.

Напомним, ПриватБанк с 1 октября увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на международные до 4% (с 2%). Добавим, что Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк присоединился к группе из почти трех десятков украинских банков, позволяющих физическим лицам открывать валютные депозиты за гривну;

также банк разрешил инвестировать в ОВГЗ через Приват24 от 50 тыс. грн. Ранее минимальный вклад был вдвое больше.

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