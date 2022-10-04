ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД — Finance.ua

ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД
ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Как отмечается, с начала войны сервис был недоступен из соображений безопасности — государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена.
«Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах пуш сообщением и сможете уплатить штраф в один клик с помощью любой карты ПриватБанка», — говорится в сообщении.
Напомним, ПриватБанк с 1 октября увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на международные до 4% (с 2%). Добавим, что Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.
Справка Finance.ua:
- ПриватБанк присоединился к группе из почти трех десятков украинских банков, позволяющих физическим лицам открывать валютные депозиты за гривну;
- также банк разрешил инвестировать в ОВГЗ через Приват24 от 50 тыс. грн. Ранее минимальный вклад был вдвое больше.
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