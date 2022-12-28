ПриватБанк разрешил бизнесу готовить платеж в приложении без интернета — Finance.ua

ПриватБанк разрешил бизнесу готовить платеж в приложении без интернета Сегодня 11:02 — Личные финансы

ПриватБанк разрешил бизнесу готовить платеж в приложении без интернета

ПриватБанк добавил для бизнеса возможность через приложение подготовить платежи даже в отсутствие интернета.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанк создал для ФЛП и юридических лиц возможность без доступа к интернету заранее подготовить платежи со всеми необходимыми реквизитами в виде шаблонов. Как только появляется доступ к интернету, пользователю остается только завершить процесс создания и подписания платежей», — сказано в сообщении.

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Сейчас эта возможность работает в обновленном мобильном приложении «Приват24 для бизнеса» для Android, а до конца декабря такой функционал будет реализован и для устройств Apple.

Доступ в приложение «Приват24 для бизнеса» без интернет-соединения возможен при наличии биометрии как на вашем устройстве, так и в мобильном приложении.

Как подготовить шаблоны платежей и воспользоваться ими для быстрого создания и отправки платежей после возобновления подключения к Интернету, можно узнать в видео

Также в режиме без Интернета доступны ряд отделений с бесперебойным режимом работы.

Справка Finance.ua:

за 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Так, в прошлом году за этот период банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 г. — лишь 11 млрд грн. Который месяц подряд первенство удерживает ПриватБанк — его прибыль составляет более половины (59%) прибыли всех банков с положительным капиталом;

ПриватБанк запустил проект поддержки современных безналичных расчетов, в рамках которого предприниматели и компании, выплачивающие зарплату на карточки ПриватБанка, получают годовой бесплатный период обслуживания в банке с даты заключения зарплатного проекта;



с 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов — они будут действовать как для новых вкладов, так и для продлевающихся на соответствующие сроки.



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