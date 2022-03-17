ПриватБанк отменил комиссии за прием платежей картами через Liqpay — Finance.ua

ПриватБанк отменил комиссии за прием платежей картами через Liqpay

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ПриватБанк отменил комиссии за прием платежей картами через Liqpay

ПриватБанк до конца марта отменил для всех интернет магазинов и клиентов e-commerce комиссии за прием безналичной оплаты картами украинских банков через сервис Liqpay.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Зачем это необходимо. Это позволит стимулировать обновление интернет торговли и малого бизнеса и сделает более безопасными покупки необходимых товаров для миллионов украинцев.

«Ради безопасности каждого украинца и возобновления работы малого бизнеса мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, покупка которых в обычных магазинах и оплата наличными являются дополнительным фактором опасности», — сказано в сообщении банка.

Liqpay является ведущим украинским сервисом для осуществления интернет-платежей.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен;

Также банк сообщал, что для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.

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