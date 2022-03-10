ПриватБанк відкрив онлайн-продаж військових ОВДП — Finance.ua

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ПриватБанк відкрив онлайн-продаж військових ОВДП

10.03.2022, 09:19Фондовий ринок
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ПриватБанк відкрив онлайн-продаж військових ОВДППриватБанк відкрив онлайн-продаж військових ОВДП
ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень.
Для придбання облігацій слід зайти саме на веб-сайт «Приват24» (у мобільній версії така опція відсутня) та в розділі «Послуги» відкрити меню «Цінні папери», обравши ОВДП.
Далі слід заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису документи щодо відкриття рахунку у цінних паперах та купівлі паперів. Загалом процедура купівлі військових облігацій така сама, як і звичайних.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вирішив випустити військові ОВДП ще 25 лютого, наступного дня після російського військового вторгнення в Україну.
Загалом уряд планує зайняти до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску облігацій номінальною вартістю 1 тисячу гривень зі ставкою дохідності 11% річних.
Перший аукціон з продажу українських військових облігацій (код випуску — UA4000225668) пройшов 1 березня. На ньому було розміщено такі облігації під 11% на суму 8,12 млрд грн. У ході дорозміщення військових ОВДП 8 березня держбюджет залучив ще 6,61 млрд грн. Термін обігу таких облігацій встановлено до 1 березня 2023 року.
За матеріалами: Діло
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